Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Kupfermaterial, Tresor und Firmenwagen gestohlen

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Heisenbergstraße;

Tatzeit: zwischen 06.01.2023, 19.00 Uhr, und 07.01.2023, 05.55 Uhr;

In Ahaus ist es in der Nacht zum Samstag zum Einbruch in eine Firma gekommen. Die Täter entwendeten mehrere Behälter mit Kupfermaterial und einen Tresor. Zudem bemächtigten sie sich eines Firmenwagens samt Geräten, der auf dem Grundstück an der Heisenbergstraße gestanden hatte. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Opel Movano mit AH-Kennzeichen und Firmenaufschrift. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

