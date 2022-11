Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 78-jährige Fußgängerin erliegt nach Verkehrsunfall ihren Verletzungen

Karlsruhe (ots)

Bereits am Sonntag gegen 10.35 Uhr wurde eine 78-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall in der Ritterstraße schwer verletzt und verstarb am Mittwochmittag in einem Krankenhaus.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand bog ein 71-jähriger Autofahrer von der Herrmann-Billing-Straße nach links auf die Ritterstraße ein. Hierbei nahm er offensichtlich die 78-Jährige, welche den dortigen Zebrastreifen überquerte, nicht wahr. Sie wurde von dem Pkw erfasst und erlitt Kopfverletzungen, denen sie schließlich Tage später erlag.

Matthias Göhrig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell