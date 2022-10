POL-WHV: Korrektur: Verkehrsunfallflucht eines Taxi

Jever (ots) - Am 24.10.2022 gegen 07:10 Uhr befuhr der Autofahrer die L 808 in Richtung Carolinensiel und kollidiert mit einem entlaufenen Rind, welches zum Unfallzeitpunkt über die Fahrbahn lief. Das Tier verendet vor Ort und am Pkw entsteht erheblicher Sachschaden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 und am Wochenende über 04421 / 942-215 www.polizei-wilhelmshaven.de ...

