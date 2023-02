Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfall im Kreisel - 46-Jähriger verletzt ++ Außenlausprecher der Schule geklaut ++ Einbruchsversuch misslingt ++ Seniorin tappt in WhatsApp-Falle ++

Rotenburg (ots)

Unfall im Kreisel - 46-Jähriger verletzt

Elsdorf. Am frühen Montagmorgen ist ein 46-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr an der Landesstraße 131 nördlich der BAB-Anschlussstelle Elsdorf verletzt worden. Der Mann wollte gegen 6 Uhr mit seinem Hyundai in den Kreisel einfahren und hatte dabei den bereits im Kreisel befindlichen VW Caddy eines ebenfalls 46-Jährigen vermutlich übersehen. Der Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu. Den Unfallschaden beziffert die Polizei auf rund zehntausend Euro.

Außenlausprecher der Schule geklaut

Bremervörde. Unbekannte haben im Verlauf des vergangenen Wochenendes auf dem Gelände der Haupt- und Realschule am Birkenweg ärgerlichen Schaden angerichtet. Sie rissen den Außenlautsprecher von der Hauswand und nahmen ihn mit. Die Polizei spricht von einem Schaden von mehreren hundert Euro und bittet unter Telefon 04761/9945-0 um Hinweise.

Einbruch in Gartenlaube

Rotenburg. In der Nacht zum Montag sind Unbekannte in eine Gartenlaube auf dem Gelände eines Kleingartenvereins an der Bremer Straße eingedrungen. Gewaltsam hatten sie sich den Zutritt verschafft und eine Musikbox vom Hersteller JBL mitgehen lassen.

Einbruchsversuch misslingt

Zeven. Unbekannte Täter haben am späten Montagnachmittag versucht, in ein Wohnhaus an der Straße Auf dem Godenstedter Berg einzubrechen. Die Bewohner waren gegen 18 Uhr auf ein lautes Klirren aufmerksam geworden. Im Schlafzimmer entdeckte das Ehepaar eine frisch eingeschlagene Fensterscheibe. Von den Tätern war nichts zu sehen. Sie fühlten sich vermutlich gestört und hatten das Weite gesucht.

Seniorin tappt in WhatsApp-Falle

Bremervörde. Knapp eintausend Euro hat eine 70-jährige Bremervörderin am vergangenen Wochenende durch einen WhatsApp-Betrug verloren. Die Frau erhielt zuvor eine Kurzmitteilung von ihrer angeblichen Tochter. Darin teilte sie ihrer "Mutter" mit, dass ihr Handy defekt sei und sie die neue Telefonnummer bitte abspeichern soll. In der folgenden Unterhaltung baten die Täter, dass die 70-Jährige eine Überweisung von 977,43 Euro für die angebliche Tochter übernehmen möge. Das tat die Frau, erkannte später jedoch, dass es sich um einen Betrug gehandelt hat.

