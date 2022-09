Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Geschwindigkeitsmessung - zwei Fahrverbote

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Straße

21.09.2022, 21.20 Uhr - 22.20 Uhr

Am Mittwochabend führte die Polizei Wolfsburg in der Zeit von 21.20 Uhr bis 22.20 Uhr an der Heinrich-Nordhoff-Straße eine Geschwindigkeitsmessung in Fahrtrichtung Fallersleben durchgeführt. Innerhalb einer Stunde haben die Beamten dabei insgesamt acht Verstöße festgestellt. Die beiden flottesten Fahrzeugführer waren mit 91 km/h (vorwerfbar 88 Km/h) und 86 km/h (vorwerfbar 83 Km/h) bei erlaubten 50 km/h unterwegs. Das bedeutet für beide Verkehrsteilnehmer jeweils ein Bußgeld von 260 Euro, 2 Punkte in der Flensburger Verkehrssünderkartei und ein Fahrverbot von einem Monat. Überhöhte Geschwindigkeit gehört weiterhin zu den häufigsten Unfallursachen. Die Polizei wird auch weiterhin Geschwindigkeitsmessungen durchführen, um dieser Unfallursache entgegenzutreten.

