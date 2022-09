POL-WOB: Golf aufgebrochen - Tasche entwendet

Wolfsburg (ots) - Lehre, Klappenfelde 18.09.2022, 18.30 Uhr Lehre OT Esssehof, Forstweg 19.09.2022, 03.00 Uhr Die Polizei in Königslutter verzeichnete zwischen Samstagabend 18.30 Uhr und Montagmorgen 03.00 Uhr zwei Einbrüche in Wohnhäuser. In beiden Fällen erbeuteten die Unbekannten dabei einen Kleintresor mit Schmuck und Bargeld. Der errste Fall ereignete sich am Freitagabend in der Straße Klappenfelde der Ortschaft ...

