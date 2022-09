Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Paketzustellerfahrzeug aufgebrochen - Pakete und Kennzeichen entwendet

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Westhagen, Weimarer Straße 18.09.2022, 09.30 Uhr - 20.09.2022, 08.30 Uhr

Unbekannte haben zwischen Sonntagvormittag 09.30 Uhr und Montagmorgen 08.30 die Heckscheibe eines Zustellerfahrzeuges eines Paketdienstes zerstört und aus dem Inneren des Fahrzeugs mehrere Pakete unbekannten Inhalts entwendet. Dem nicht genug: die Ganoven entwendeten zudem das vordere sowie das hintere Kennzeichen des Fahrzeugs.

Der weiße Daimler-Benz, Typ Vito mit Firmenbeschriftung, stand ordnungsgemäß verschlossen in einer Parkbucht am Fahrbahnrand der Weimarer Straße.

Was sich genau in den Paketen befunden hat und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

Da die Weimarer Straße und der Tatort sich in einem Wohngebiet mit Mehrfamilienhäusern befindet hoffen die Ermittler der Polizei darauf, dass Anwohner Geräusche wahrgenommen, oder verdächtige Personen beobachtet haben.

Zeugen werden gebeten, sich auf der Polizeiwache in der Heßlinger Straße, oder unter der Rufnummer 05361/4646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell