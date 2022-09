Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Diebstähle aus unverschlossenen Pkw - Polizei mahnt zur Vorsicht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Innenstadt

07.09.2022 bis 17.09.2022

Die Polizei Wolfsburg verzeichnete in den letzten zehn Tagen im Stadtgebiet eine Häufung von Diebstählen aus unverschlossenen Pkw bzw. aus Lieferfahrzeugen, der Fahrer kurzfristig nicht in der Nähe der Transporter waren. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus. Die Ermittlungen dauern an.

Die erste Tat ereignete sich am Mittwochmittag, 07.09.2022. Der Fahrer eines Paketzustellers parkte sein Fahrzeug in der Porschestraße. Als dieser zu seinem Auto zurückkam, stellte er fest, dass sein Rucksack aus dem unverschlossenen Fahrzeug gestohlen worden war.

Einen Tag später erbeutete ein unbekannter Täter vormittags ebenfalls einen Rucksack aus einem unverschlossenen Firmenfahrzeug. Der Fahrer hatte sein Fahrzeug unverschlossen in der Fritz-Reuter-Straße geparkt.

Am darauffolgenden Montag stahl der Dieb zwischen 10.00 Uhr und 12.30 Uhr zunächst in der August-Horch-Passage ein Portemonnaie und in der Allessandro-Volta-Straße zwei Rucksäcke aus unverschlossenen Firmenfahrzeugen.

Dienstagvormittag nutzte der Täter die Gelegenheit bei vier Fahrzeugen. Gegen 08.30 Uhr parkte der Fahrer eines Lieferfahrzeuges dieses in der Siegfried-Ehlers-Straße. Als der Fahrer zurückkam, stellte er fest, dass sein Portemonnaie aus seinem Rucksack gestohlen worden war. Zur Mittagszeit stand ein LKW mit einer ausgefahreren Hubarbeitsbühne in der Halberstädter Straße, um Baumarbeiten auszuführen. Während die Mitarbeiter mit dem Baumschnitt beschäftigt waren, gelang es einem Täter unbemerkt an die Fahrerkabine zu gelangen und zwei Handys aus der Mittelkonsole zu stehlen. Etwa eine halbe Stunde später wurde einer Frau in der Rabenbergstraße die Geldbörse aus dem unverschlossenen Kofferraum ihres Pkw entwendet. Die Wolfsburgerin kam vom Einkaufen aus einem Discounter und ging mit einem Einkaufswagen zu ihrem geparkten Auto. Nachdem sie ihre Einkäufe im Kofferraum verstaut hatte, schloss sie diesen und brachte den Einkaufswagen zurück. Diese Zeit nutzte der Dieb, um sich in den Besitz der Geldbörse zu bringen. Nur wenig später entwendete ein Unbekannter in der Straße Burgwall aus einem Postauto vier Pakete.

Am Folgetag wurde einer Wolfsburgerin das Handy aus ihrem Pkw gestohlen, als sie gegen 14.30 Uhr am Fahrbahnrand der Straße Burgwall geparkt hatte, um an einer in der Nähe befindlichen Quelle Wasser in mehrere Kanister aufzufüllen. Eine Stunde später wurde ein Rucksack aus einem unverschlossenen Pkw in der Kolpingstraße entwendet, als der Besitzer kurz im Kindergarten war.

Vergangenen Samstagmorgen, gegen 09.00 Uhr entwendete der Täter den Rucksack aus einem in der Frauenteichstraße geparkten, unverschlossenem Firmenfahrzeug. Gegen 13.00 Uhr nutzte der Täter die Gelegenheit, um aus einem Leihfahrzeug in der Siegfried-Ehlers-Straße einen Rucksack zu stehlen.

Die Polizei rät dringend dazu, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu lassen und die Türen der Fahrzeuge zu verschließen, auch wenn dies gerade bei Lieferfahrzeugen umständlich ist.

Zudem erhoffen sich die Ermittler des 2. Fachkommissariates Hinweise von Zeugen, den verdächtige Personen im Zusammenhang mit den Taten oder bei ähnlichen Situationen aufgefallen sind.

Hinweise bitte unter der Telefonnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell