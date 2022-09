Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Ein 29 Jahre alter Georgier wird nach gewerbsmäßigen Ladendiebstahl bei C&A festgenommen und befindet sich nach der richterlichen Vorführung in Haft.

Wolfsburg (ots)

Am Samstag kam es gegen 11:19 Uhr zu einem Ladendiebstahl bei C&A in der Porschestraße in Wolfsburg. Die Tat wurde durch den Ladendetektiv bemerkt und der Täter beim Verlassen des Geschäfts weiter beobachtet. Die eingesetzten Polizisten konnten vom Ladendetektiv an den Täter herangeführt werden, die den 29 Jahre alten georgischen Mann daraufhin festnehmen konnten. Bei der anschließenden Überprüfung des Mannes wurde festgestellt, dass dieser bereits mehrfach wegen gewerbsmäßiger Diebstähle in Erscheinung getreten ist und das bereits nach ihm gefahndet wurde. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde der Mann der zuständigen Haftrichterin vorgeführt. Diese entschied, dass der Mann vorerst weiter in Haft bleibt.

