Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Kellerbrand im Mehrfamilienhaus

Wolfsburg (ots)

Am Samstag Abend, wurde gegen 19:56 Uhr ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus, im Kiebitzweg, in Wolfsburg gemeldet. Die Hausbewohner wurden durch die Feuerwehr aus dem Haus begleitet, bis der Brand gelöscht werden konnte. Es wurden durch den Brand keine Personen verletzt. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Wie es zu dem Brand in einem Kellerraum kommen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

