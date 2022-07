Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath-Oedt: Unfall beim Ausparken - Pkw-Fahrer kollidiert mit Radfahrerin

Grefrath-Oedt (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 10.50 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Auf ´Am Schwarzen Graben´ in Grefrath-Oedt beabsichtigte ein 87-jähriger Pkw-Fahrer rückwärts aus einer Parklücke in Richtung Mühlengasse zu fahren. Hierbei schaute der Grefrather nicht ordnungsgemäß und kollidierte mit einer 63-jährigen Radfahrerin. Die Grefratherin befuhr die Fahrbahn in Richtung Steinfunder Straße. Sie versuchte, dem ausparkenden Pkw noch auszuweichen, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall wurde die 63-Jährige leicht verletzt. /AM (611)

