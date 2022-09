POL-WOB: Fahrradcops kontrollieren in der Fußgängerzone - Vielzahl an Verstößen festgestellt

Wolfsburg (ots) - Lehre, Bundesautobahn 2, Parkplatz Essehof 15.09.2022, 02.03 Uhr In der Nacht zu Donnerstag wurde auf einem Rastplatz an der Bundesautobahn 2 in Richtung Berlin ein 19-Jähriger aus Osteuropa festgenommen, der mit einem in Ibbenbüren, Nordrhein-Westfalen, gestohlenen Wohnmobil unterwegs war. Am frühen Donnerstag, gegen 02.00 Uhr, befuhr eine ...

mehr