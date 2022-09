Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbrüche in der Innenstadt - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Kleiststraße, Lessingstraße, Brandenburger Platz, Allerpark 11.09.2022, 17.00 Uhr bis 12.09.2022, 00.45 Uhr

Nach zwei Einbruchdiebstählen und zwei versuchten Einbrüchen in der Nacht zu Montag in der Kleiststraße, Lessingstraße und Brandenburger Platz konnten zwei 28 und 29 Jahre alte Tatverdächtige aus Wolfsburg kurze Zeit später in Tatortnähe durch Polizeibeamte festgenommen werden. Ermittlungen ergaben, dass den Tätern auch der Pkw-Diebstahl am BadeLand sowie die Inbrandsetzung des Fahrzeugs (wir berichteten) zugeordnet werden kann. Die Ermittlungen dauern an.

Zunächst verständigte ein Zeuge am späten Sonntagabend die Polizei, nachdem er in der Lessingstraße zwei laute Knallgeräusche gehört und die beschädigte Tür eines Frisörsalons gesehen hatte. Offensichtlich hatte die Tür standgehalten, so dass die Täter den Salon nicht betreten konnten.

Kurz vor Mitternacht stellte ein Anwohner in der Kleiststraße fest, dass die Tür zu einem Feinkostgeschäft offen war. Bei einer kurzen Nachschau bemerkte er den durchwühlten Innenraum und alarmierte die Polizei. Nach Angaben des in der Zwischenzeit informierten Inhabers habe er sein Geschäft am Sonntagnachmittag verschlossen. Eine Durchsicht ergab, dass die Einbrecher Bargeld gestohlen hatten.

Noch während der Sachverhaltsaufnahme kam ein Anwohner eines benachbarten Mehrfamilienhauses auf die Beamten zu und teilte ihnen mit, dass er soeben festgestellt habe, dass sein Keller im Laufe des Sonntages aufgebrochen worden war. Entwendet wurde nichts, jedoch hatten die Täter sich augenscheinlich für die dort gelagerten Spirituosen interessiert.

Eine halbe Stunde nach Mitternacht wurde die Einsatzleitstelle der Polizei über einen Einbruch in ein Büro in der Straße Brandenburger Platz informiert. Aufmerksame Passanten hatten ein eingeschlagenes Fenster und zwei in Richtung Stadtwald flüchtende Personen gesehen, die sich zuvor in dem Objekt befunden und Geld gestohlen hatten. Sofort wurden alle verfügbaren Streifenwagen zu dem Tatort entsandt. Kurze Zeit später konnten aufgrund umfangreicher Fahndungsmaßnahmen und einer guten Personenbeschreibung die beiden Tatverdächtigen im Bereich des Parks am Hochring angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Intensive Ermittlungen ergaben, dass die beiden festgenommenen Wolfsburger bezüglich der Einbrüche und Einbruchsversuche dringend tatverdächtig sind. Noch während der Vernehmung der Tatverdächtigen am Montagmittag ergaben sich zusätzlich Hinweise, dass den 28 und 29 Jahre alten Männern auch der Spind-Aufbruch und der Pkw-Diebstahl am vergangenen Donnerstag im BadeLand sowie die Brandstiftung an dem gestohlenen Pkw am Samstagmorgen zuzurechnen ist. Gleichzeitig wurde auch bekannt, dass am Samstagmorgen in der Schlosserstraße ein Gullydeckel gestohlen worden war. Da sich dieser in dem ausgebrannten Pkw befand wird den Tatverdächtigen auch für dieser Diebstahl zugeordnet.

Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen; ein Antrag auf Haftbefehl durch die zuständige Staatsanwaltschaft wurde nicht gestellt.

Inwieweit den Wolfsburgern noch weitere Einbruchsdiebstähle im Stadtgebiet zugeordnet werden können, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell