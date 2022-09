Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Gestohlener Pkw am Mittellandkanal in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stellfelder Straße

10.09.2022, 06.54 Uhr

Am Samstagvormittag wurde an der Böschung des Mittellandkanals in der Stellfelder Straße ein Pkw in Brand gesetzt. Dieser war am vergangenen Donnerstag von einem Parkplatz eines Freizeitbades entwendet worden (wir berichteten). Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Die Ermittlungen dauern an.

Ein Zeuge bemerkte am frühen Samstagmorgen den brennenden weißen Opel Astra am Ufer des Mittellandkanals in Sandkamp und verständigte umgehend die Feuerwehr. Trotz der schnellen Löscharbeiten brannte das mit den Vorderrädern im Wasser stehende Fahrzeug vollständig aus. Eine Überprüfung ergab, dass es sich bei dem Fahrzeug um den Opel Astra handelte, der in der vergangenen Woche nach einem Spind-Aufbruch im BadeLand gestohlen worden war.

Die näheren Umstände der Inbrandsetzung sind derzeit noch unbekannt. Die zuständigen Beamten haben ihre Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die den weißen Opel Astra in der Zeit vor dem Brand gesehen haben oder Hinweise zur Brandentstehung geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0.

