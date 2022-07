Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Auch E-Scooter brauchen eine Versicherung

Koblenz (ots)

In der vergangenen Woche stellte die Polizei drei E-Scooter im Stadtgebiet fest, die ohne gültigen Versicherungsschutz gefahren wurden. In allen drei Fällen gaben die Fahrer an, nicht zu wissen, dass E-Scooter eine Versicherung haben müssen.

Da das Fahren ohne Versicherungsschutz strafbar ist, weist die Polizei auf die Erfordernis des Versicherungsschutzes hin. Zudem muss der Versicherungsschutz jedes Jahr zum 01. März erneuert werden.

