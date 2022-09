Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt - Verursacher flüchtet zu Fuß

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte, Heßlinger Straße

12.09.2022, 18.40 Uhr

Bei einem Unfall am Montagabend auf einem Fußgängerweg an der Heßlinger Straße Ecke An der Vorburg wurde ein 41-Jähriger Radfahrer aus Wolfsburg von einem Ford Focus aus Osteuropa angefahren und schwer verletzt. Der Pkw-Fahrer flüchtete im Anschluss und ließ sein Fahrzeug zurück.

Am frühen Montagabend befuhr der Ford-Fahrer die Heßlinger Straße in Richtung Hauptbahnhof. Zeitgleich fuhr Fahrradfahrer aus der Porschestraße kommend über den Fußgängerüberweg in der Heßlinger Straße Ecke An der Vorburg. Dabei wurde der 41-Jährige von dem Pkw-Fahrer übersehen und es kam zu einem Zusammenstoß. Der Wolfsburger stürzte von seinem Fahrrad und wurde dabei schwer verletzt. Sofort leistete ein Passant Erste Hilfe und verständigte den Rettungsdienst. Dieser fuhr ihn zur weiteren Behandlung ins Klinikum.

Der Ford-Fahrer hielt zunächst an und stieg aus seinem Fahrzeug. Kurze Zeit später flüchtete er unvermittelt zu Fuß in Richtung Autostadt. Geistesgegenwärtig nahmen vier Passanten die Verfolgung auf, brachen diese jedoch ab, als der Unbekannte auf die Bahngleise lief und sich weiter in Richtung Berliner Brücke entfernte.

Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die eingesetzten Polizeibeamten verlief negativ. Der mit einem osteuropäischen Kennzeichen versehene Pkw wurde sichergestellt.

Bei dem Fahrer soll es sich um einen einen etwa 1,80 großen, schlanken Mann mit osteuropäischem Aussehen handeln. Er hatte kurz geschorene Haare und war mit einem grünlich-blauen T-Shirt, einer kurzen Hose und weißen Schuhen bekleidet.

Zeugen, die Hinweise zu dem geflüchteten Pkw-Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell