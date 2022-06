Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Verkehrskontrolle

Nach einer Verkehrskontrolle, die Beamte des Verkehrsdienstes am Donnerstagvormittag auf der B 311 durchgeführt haben, muss ein 39-jähriger Autofahrer mit einem mehrmonatigen Fahrverbot und einer Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft rechnen. Die Polizisten stellten bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit Anzeichen dafür fest, dass der Fahrzeuglenker unter dem Einfluss von Betäubungsmittel steht und führten mit diesem einen Drogenvortest durch. Der Test verlief positiv auf Kokain und Marihuana. Bei einer Durchsuchung des Pkws fanden die Beamten zudem eine kleinere Menge Kokain und Marihuana im einstelligen Gramm-Bereich auf. Der 39-Jährige musste die Einsatzkräfte zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Bei einer späteren Wohnungsdurchsuchung wurde weiteres Betäubungsmittel im einstelligen Gramm-Bereich aufgefunden.

Sigmaringen

Ölwanne bei Verkehrsunfall aufgerissen

Beim rückwärtigen Ausparken auf einem Parkplatz in der Georg-Zimmerer-Straße hat am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr ein 22-jähriger VW-Fahrer einen erhöhten Bordstein übersehen und diesen mit dem Unterboden seines Fahrzeugs touchiert. Hierbei riss die Ölwanne des Pkw auf und er verlor eine nicht geringe Menge Öl, welche durch die hinzugerufene Feuerwehr abgestreut werden musste. Der VW wurde durch einen Abschleppdienst aufgeladen.

Pfullendorf

Polizei ermittelt nach Streit

Zu einem Streit zwischen einem getrenntlebenden Paar wurden Beamte des Polizeipostens Pfullendorf am Mittwochabend in die Willi-Nusser-Straße gerufen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 39 Jahre alte Mann seiner Ex-Partnerin eine sogenannte Ohrfeige verpasst und sie zudem mit einer Machete bedroht haben. Nachdem die Polizisten über den Balkon Kontakt zu dem 39-jährigen hergestellt hatten, verließ die Frau die Wohnung und begab sich zu einem Bekannten. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt nun wegen Körperverletzung und Bedrohung. Beide Beteiligten waren mit Werten von etwa 1,2 und etwa 1,7 Promille erheblich alkoholisiert.

Bad Saulgau

Zeuge bemerkt Verkehrsunfallflucht

Ein Zeuge hat am Donnerstagabend gegen 22 Uhr beobachtet, wie die Fahrerin eines Audi in der Straße "Im Roßgarten" beim Rückwärtsfahren einen geparkten VW touchierte und anschließend einfach das Weite suchte. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3.000 Euro. Die verständigten Polizeibeamten nahmen den Unfall auf und konfrontierten die 33 Jahre alte Unfallverursacherin an ihrer Wohnanschrift mit ihrem Fehlverhalten. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle.

Herdwangen-Schönach

Whatsapp-Betrug

Erneut haben Betrüger über Whatsapp zugeschlagen. Eine 63-jährige überwies am Mittwoch einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag auf ein ihr unbekanntes Konto, nachdem sich die Täter per Whatsapp gemeldet und als vermeintliche Tochter mit angeblich neuer Handynummer ausgegeben hatten. Als das Opfer um eine erneute Überweisung auf ein anderes ausländisches Konto gebeten wurde, kam es dem nicht mehr nach. Die Polizei bittet weiterhin darum, Angehörige hinsichtlich der kursierenden Betrugsmasche zu sensibilisieren und bei Geldgeschäften misstrauisch zu bleiben. Nehmen Sie zunächst unter der Ihnen bisher bekannten Rufnummer telefonisch Kontakt mit ihrem angeblich anfragenden Angehörigen auf oder bitten Sie im Zweifelsfall die Polizei um Rat. Tipps und Informationen zum Vorgehen der Täter und hinsichtlich weiterer Betrugsmaschen erhalten Sie auf www.polizei-beratung.de oder bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 07571/104-302.

