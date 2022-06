Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Tettnang

Mann außer Rand und Band

Strafrechtliche Konsequenzen kommen auf einen 34-jährigen Mann zu, der am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr in der Schulstraße für einen Polizeieinsatz verantwortlich war. Zwei Passanten hatten den Notruf gewählt, nachdem der Mann beide angepöbelt, bedroht und mit einem Schlag attackiert hatte. Die Polizisten konnten den Streit suchenden 34-Jährigen antreffen und vorläufig festnehmen. Dabei warf er mit politisch rechtsgerichteten Parolen um sich und beleidigte die Polizisten mehrfach. Sie brachten den Mann aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Fachklinik und leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Friedrichshafen

Geparkter Wagen rollt in Gaststätte - Eine Person verletzt

Weil er seinen Wagen in der Schanzstraße geparkt und beim Verlassen versehentlich nicht richtig gesichert hatte, verursachte ein 38-jähriger Mann am Mittwoch kurz nach 14.30 Uhr einen Verkehrsunfall. Der Wagen setzte sich bei abschüssiger Fahrbahn in Richtung Seeufer unbemerkt in Bewegung und rollte direkt in den bestuhlten Außenbereich einer Gaststätte an der Kreuzung zur Karlstraße. Zahlreiche Gäste hatten die Gefahr glücklicherweise erkannt und konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Ein 65-jähriger Mann, der einen weiteren Gast aus dem Gefahrenbereich half, erlitt durch ein beschädigtes Bierglas eine leichte Verletzung am Bein und musste zur ambulanten Versorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Dem 38-jährigen Verantwortlichen, der kurze Zeit später zum Wagen zurückkam, droht nun eine Anzeige.

Friedrichshafen

Unerlaubt und alkoholisiert auf Motorroller unterwegs

Nachdem er am Donnerstagabend gegen 19 Uhr unerlaubt mit seinem Motorroller im Stadtgebiet unterwegs war, muss ein 60-Jähriger nun mit einer Anzeige rechnen. Polizeibeamte hatten ihn in der Straße "Im Winkel" einer Verkehrskontrolle unterzogen und stellten schnell fest, dass er nicht im Besitz eines erforderlichen Führerscheins ist. Darüber hinaus ergab sich den Ermittlern der Verdacht einer aktuellen Alkoholisierung des 60-Jährigen. Da die Atemalkoholmessung nahezu ein Promille ergab, kommen auf ihn nun, neben der Strafanzeige wegen des illegalen Fahrens, weitere Konsequenzen zu.

Friedrichshafen

Teenager unerlaubt mit Pkw unterwegs

Strafrechtliche Konsequenzen erwarten einen Teenager, nachdem er sich am Freitagmorgen gegen 4 Uhr unerlaubt einen Wagen ausgeliehen hatte und ohne Fahrerlaubnis durch das Stadtgebiet fuhr. Die Polizeibeamten trafen den jungen Mann kurze Zeit später hinterm Steuer des Wagens seines Bekannten an, woraufhin er reumütig zugab, noch keinen Führerschein zu besitzen. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten darüber hinaus auch Atemalkoholgeruch bei dem 16-Jährigen fest. Eine Messung ergab über 0,6 Promille. Gegen ihn wird nun wegen unbefugter Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeugs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter der Wirkung berauschender Mittel ermittelt.

Überlingen

Fahrradfahrer zieht sich Kopfplatzwunde zu - Ohne Radhelm unterwegs

Nachdem er am Donnerstagabend gegen 21 Uhr ohne Helm unterwegs war und in der Wiestorstraße alleinbeteiligt gestürzt ist, musste ein 65-jähriger Radfahrer vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Mann hatte einen Bordstein touchiert und in der Folge die Kontrolle über sein Rad verloren. Er zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich davor, das Thema "Radhelm" auf die leichte Schulter zu nehmen. Der Kopfschutz ist weiterhin "Lebensretter Nummer eins" und kann Betroffene vor schweren Kopfverletzungen schützen.

