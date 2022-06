Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Person bei Auffahrunfall leicht verletzt

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Donnerstag kurz nach 11.30 Uhr in der Ulmer Straße ereignet hat. Ein 55-jähriger Mercedes-Lenker erkannte zu spät, dass eine vorausfahrende 42-Jährige mit ihrem Seat verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr auf. Durch die wuchtige Kollision zog sich die Frau leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Bad Waldsee

Hilferuf aus Toilette

Weil er offenbar in einer öffentlichen Toilette in der Wurzacher Straße eingeschlossen war, verständigte ein 18-Jähriger am heutigen Freitag gegen 3 Uhr die Polizei. Eigenen Angaben zufolge war der junge Mann am Abend in den Räumlichkeiten eingeschlafen und hatte nicht mitbekommen, dass das Abort abgeschlossen wurde. Die Beamten organisierten einen Schlüssel und befreiten ihn aus seiner misslichen Lage.

Bad Waldsee

Polizei sucht Zeugen zu Unfall

Nachdem eine Radfahrerin am Dienstag zwischen Hittisweiler und Mittelurbach gestürzt ist (wir berichteten), sucht der Polizeiposten Bad Waldsee Zeugen zum Unfallhergang. Insbesondere ein bislang unbekannter Rollerfahrer, der als Ersthelfer am Unfallort war, sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07524/4043-0 bei den Beamten zu melden.

Hier unsere korrespondierende Pressemitteilung vom 15.06.2022:

Bad Waldsee

Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich eine 74-jährige Pedelec-Fahrerin zugezogen, als sie am Dienstag gegen 16 Uhr beim Bergabfahren zwischen Hittisweiler und Mittelurbach alleinbeteiligt gestürzt ist. Ein Rettungsdienst brachte die Frau, die ohne Radhelm unterwegs war und unter anderem schwere Kopfverletzungen erlitt, in eine Klinik.

Wangen

Einbruch in Fahrzeug

An einem Opel Astra, der zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmittag auf einem Parkplatz in der Zeppelinstraße geparkt war, haben sich Unbekannte zu schaffen gemacht. Die Einbrecher schlugen eine Scheibe an dem Wagen ein und entwendeten daraus eine Geldbörse. Zudem zerstörten mutmaßlich dieselben Täter den linken Außenspiegel an dem Opel. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben, bitten die Ermittler des Polizeireviers Wangen unter Tel. 07522/984-0 um Hinweise.

Isny

Radfahrer verursacht Unfall und fährt davon

Hinweise auf einen bislang unbekannten Radfahrer, der am Mittwoch kurz nach 17 Uhr in der Rainstraße ein Unfall verursacht hat, erhoffen sich die Beamten des Polizeireviers Wangen. Der etwa 10 bis 14 Jahre alte Junge fuhr mit seinem blauen Mountainbike über den Grünstreifen vom Gehweg auf die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten. Dabei kollidierte er mit dem Citroen Jumper eines 21-Jährigen, der die Rainstraße ordnungsgemäß befuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte der Bub und fuhr im Anschluss weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Unklar ist, ob sich der Junge bei dem Sturz verletzt hat. Am Citroen entstand unterdessen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei bittet unter Tel. 07522/984-0 um Hinweise zu dem Kind, das zwischen 165 und 170 cm groß war, mit ausländischem Akzent sprach und mit einem orangenen T-Shirt, einer hellen kurzen Hose und einem dunklen Fahrradhelm bekleidet war.

Leutkirch

Qualmendes Fahrzeug - Fahrer bewusstlos

Aufgrund eines qualmenden Pkw, dessen Fahrer nicht ansprechbar war, riefen Passanten am Donnerstag kurz nach 23 Uhr Rettungskräfte und Polizei in die Kornhausstraße. Nach einer kurzen Versorgung durch eine Rettungswagenbesatzung erlangte der 55-jährige Fahrer sein Bewusstsein wieder. Der Grund für die kurze Bewusstlosigkeit dürfte weniger das verrauchte Fahrzeug, als der Alkoholpegel des 55-Jährigen gewesen sein. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast vier Promille. Die Polizeistreife veranlasste zwei Blutentnahmen bei dem Mann, der aufgrund seines gesundheitlichen Zustands die Nacht in einer Klinik verbringen musste. Ihm droht nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie ein längerfristiger Führerscheinentzug. Um den qualmenden Wagen kümmerte sich die Freiwillige Feuerwehr.

Leutkirch

Mitbewohner angegriffen

Mehrere Polizeistreifen rückten am Donnerstag kurz nach 17 Uhr in ein Wohnheim in der Straße "Im Schleifrad" aus, nachdem ein 27-Jähriger mit einer zerbrochenen Glasflasche auf einen 32-jährigen Mitbewohner losgegangen war. Das Opfer wurde durch den Angriff leicht verletzt und von einer Rettungswagenbesatzung in eine Klinik gebracht. Der Tatverdächtige war beim Eintreffen der Beamten nicht mehr vor Ort, konnte jedoch kurze Zeit später nach einem Hinweis im Bereich der Wurzacher Straße vorläufig festgenommen werden. Zu diesem Zeitpunkt war der 27-Jährige mit einer Eisenstange bewaffnet. Die Polizisten nahmen den Tatverdächtigen aufgrund seines aggressiven Zustands in Gewahrsam und zeigten ihn wegen gefährlicher Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft an.

Baienfurt

Böller geworfen - gefährliche Körperverletzung

Von einem lauten Feuerwerkskörper wurde eine 24-jährige Spaziergängerin aufgeschreckt, die am Donnerstagabend gegen 23.15 Uhr mit ihrem Hund in der Weidenstraße unterwegs war. Nach der Explosion des "Kanonenschlags" klagte die Frau über ein anhaltendes Pfeifen in den Ohren, sie verständigte daraufhin die Polizei. Mehrere Nachbarn hatten den Knall ebenfalls wahrgenommen, das Polizeirevier Weingarten ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung - zum aktuellen Stand gegen Unbekannt.

Enzisreute / B 30

Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall

Fünf leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 55.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr auf der B 30 bei Enzisreute ereignet hat. Der 65-jährige Fahrer eines Opel geriet mit seinem Fahrzeug möglicherweise aufgrund eines geplatzten Reifens auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit der linken Fahrzeugseite eines entgegenkommenden Audis. Die 72 Jahre alte Audi-Fahrerin wurde durch den Aufprall mit ihrem Fahrzeug von der Straße abgewiesen und kam wenige Meter neben der Fahrbahn in einer Wiese zum Stehen. Der Unfallverursacher und seine drei Mitfahrer sowie die Audi-Lenkerin wurden durch den Rettungsdienst zu weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Um die beiden Fahrzeuge, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Wangen / A 96

Feiertagsfahrverbot überwacht

Polizisten des Verkehrsdiensts Kißlegg haben am Donnerstag auf der A 96 bei Wangen das Feiertagsfahrverbot für Lkw überwacht. Insgesamt elf Lkw-Fahrer und deren Spediteure müssen hiernach mit einem Bußgeld rechnen, weil sie dagegen verstoßen hatten. Die Fahrzeuge wurden jeweils an der nächsten Parkmöglichkeit abgestellt.

Boms

Kind bei Unfall schwer verletzt

Bei Arbeiten auf einem landwirtschaftlichen Betrieb hat am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr der Fahrer eines Frontladers beim Rangieren einen Vierjährigen übersehen und diesen mit einem Hinterrad erfasst. Der Junge musste mit schweren Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Berg

Verkehrskontrolle

Ohne die erforderliche Fahrerlaubnis war ein 31-jähriger Skoda-Fahrer samt Wohnwagen unterwegs, den Beamte des Polizeireviers Weingarten am Donnerstag gegen 6.30 Uhr auf der B 32 zwischen Weingarten und Staig gestoppt haben. Der Fahrzeuglenker durfte seine Fahrt mit dem Gespann nicht mehr fortsetzen und hat nun mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu rechnen.

