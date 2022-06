Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Am Mittwochabend (15.06.2022, 20:40 Uhr) ist ein 22-jähriger aus Belgien in Friedrichshafen unter dem Einfluss von Drogen Auto gefahren. Polizisten kontrollierten den 22-Jährigen mit seinem Mercedes-Benz in der Berger Straße. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 22-Jährige unter dem Einfluss von Marihuana mit dem Auto unterwegs war. Zur Entnahme einer Blutprobe brachten ihn die Polizisten in ein Krankenhaus. Da der 22-Jährige nicht über einen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500EUR erhoben. Ihm wurde die Weiterfahrt für 24 Stunden untersagt

