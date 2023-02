Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Betrunkene Autofahrer erwischt ++ Streitigkeiten bei Faschingsparty ++ Räuberischer Diebstahl ++

LK Rotenburg (ots)

Betrunkene Autofahrer erwischt

Bremervörde. In der Nacht zu Sonntag kontrollierten Polizeibeamte in Bremervörde einen 25-jährigen Autofahrer aus dem Bereich Stade. Dabei konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert war. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert im Bereich von einem Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot werden als weitere Konsequenzen folgen.

Deinstedt. Am Sonntagmorgen meldeten aufmerksame Zeugen der Bremervörder Polizei einen unsicher geführten Pkw. Die anschließende Kontrolle in Deinstedt ergab, dass ein vorheriger Alkoholkonsum des Fahrzeugführers für die Ausfallerscheinungen ursächlich war. Der festgestellte Wert lag bei 1,88 Promille. Der 26 Jahre alte Mann aus dem Bereich Bremervörde musste anschließend eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben.

Streitigkeiten bei Faschingsparty

Visselhövede. Bei einer Faschingsfeier in einer Gaststätte in Jeddingen kam es in der Samstagnacht zu Streitereien zwischen mehreren Gästen. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten die Streitereien schnell beenden und stellten vor Ort zwei leicht verletzte Partygäste fest.

Räuberischer Diebstahl

Rotenburg. Am frühen Samstagabend kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Verdener Straße zu einem räuberischen Diebstahl. Eine Mitarbeiterin des Marktes sah, wie der männliche Beschuldigte Alkohol entwenden wollte und sprach diesen an. Der Täter reagierte hierauf aggressiv, schlug der Mitarbeiterin mit der Hand auf die Stirn und flüchtete. Im Rahmen der Fahndung konnte eine Streifenwagenbesatzung den 25-jährigen, amtsbekannten Täter mit dem Raubgut antreffen. Nach Fertigung einer Strafanzeige und dem Aussprechen eines Platzverweises wurde dieser aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell