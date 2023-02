Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Fahrzeugbrände in Millionenhöhe - Polizei schließt Brandstiftung nicht aus ++

Rotenburg (ots)

Heeslingen/Sittensen. In der Nacht zum Sonntag ist es im Bereich der Polizeiinspektion Rotenburg zu zwei weiteren, mutmaßlichen Brandstiftungen an Fahrzeugen gekommen.

Kurz vor Mitternacht hatten Verkehrsteilnehmer und auch Anwohner der Feuerwehr und der Polizei den Brand eines weißen VW Mulitvan im Heeslinger Ortsteil Weertzen gemeldet. Das Fahrzeug stand auf einer als Verkaufsfläche eines Fahrzeughändlers genutzten Wiese an der Straße "Im Dorf" (Ortsdurchfahrt/L142). Einsatzkräften der örtlichen Feuerwehr gelang es, die Flammen zu löschen und ein Übergreifen auf eine anliegende Halle zu verhindern. Menschen wurden nicht verletzt. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 30.000 Euro.

Etwa zwei Stunden später kam es in Sittensen zu einem weiteren, deutlich größeren Brandgeschehen. Zeitgleich teilten mehrere Verkehrsteilnehmer mit, dass sie starken Feuerschein auf dem Gelände einer großen Nutzfahrzeugfirma direkt an der Hansalinie A1 in Höhe der Anschlussstelle Sittensen wahrgenommen hätten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei standen bereits mehrere Busse unter einer offenen Halle im Vollbrand. Es konnte nicht verhindert werden, dass sich die Flammen auf dem umzäunten Gelände ausweiteten. Teile der Fahrzeughalle stürzten in der Folge ein. Die genaue Anzahl der brandbetroffenen Fahrzeuge steht derzeit nicht fest. Sie dürfte jedoch deutlich im zweistelligen Bereich liegen. In diesem Fall geht die Polizei von einem Millionenschaden aus. Menschen kamen auch hier körperlich nicht zu Schaden.

In beiden Fällen deutet vieles auf eine Brandstiftung hin. Die Ermittler*innen der, von der Rotenburger Polizei eingesetzten EG "Hohenesch" haben ihre Arbeit aufgenommen und bitten Zeugen, denen rund um die beiden Brandort verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Telefon 04261/947-0 zu melden.

