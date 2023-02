Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Fußgängerinnen an der Ampel angefahren ++ Zusammenstoß mit abbiegendem Auto ++ Unfall im Begegnungsverkehr - 77-Jähriger schwer verletzt ++ Autokennzeichen gestohlen ++

Bild-Infos

Download

Rotenburg (ots)

Fußgängerinnen an der Ampel angefahren

Zeven. Am Dienstagabend sind zwei Fußgängerinnen in der Bäckerstraße von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Nach bisherigen Angaben sei der 67-jährige Fahrer eines VW Golf gegen 20 Uhr bei Rotlicht über die Lichtzeichenanlage in Höhe der Lindenstraße gefahren. Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar. Die beiden 28 und 68 Jahre alten Frauen hatten die Fußgängerfurt bei Grün überqueren wollen, als der Autofahrer plötzlich angefahren sei. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund eintausend Euro.

Zusammenstoß mit abbiegendem Auto

Selsingen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 71 zwischen Selsingen und Seedorf ist am Dienstagnachmittag ein 63-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der Mann war gegen 17 Uhr mit seinem Kia in Richtung Seedorf unterwegs und wollte nach links in einen Feldweg abbiegen. Das erkannte der nachfolgende, 39 Jahre alte Fahrer eines Skoda vermutlich zu spät. Er überholte den vor ihm abbiegenden Kia und stieß mit ihm zusammen. Dessen Fahrer erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 12.000 Euro.

Unfall im Begegnungsverkehr - 77-Jähriger schwer verletzt

## Foto in der digitalen Pressemappe ++

Clüversborstel. Bei einem Verkehrsunfall in der Alten Clüverstraße ist am Dienstagvormittag ein 77-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der Mann war gegen 11.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache im Kurvenverlauf der Ortsdurchfahrt mit seinem Skoda auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem entgegenkommenden Traktor eines 52-Jährigen kollidiert. Der Unfallverursacher wurde mit schweren Verletzungen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund fünftausend Euro.

Autokennzeichen gestohlen

Elsdorf. In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte in der Straße Am Feld die beiden Nummernschilder eines Autos gestohlen. Sie montierten die Kennzeichen ROW-XE 241 von einem, am Fahrbahnrand geparkten, schwarzen Nissan Micra ab und nahmen sie mit. Was sie damit vorhaben, ist noch unklar.

Seniorin beim Einkaufen beklaut

Sittensen. Erst an der Kasse eines Discounters an der Stader Straße hat eine 70-jährige Frau aus Sittensen am Montagmittag bemerkt, dass sie beim Einkaufen Opfer unbekannter Taschendieb geworden ist. Der Seniorin war zuvor nicht aufgefallen, dass sich die Täter ihr Portemonnaie mit Bargeld und dem üblichen Inhalt aus ihrer Jackentasche geschnappt hatten. Als die Bestohlen bezahlen wollte, bemerkte sie den Diebstahl.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell