Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Falsche Polizeibeamte melden sich am Wochenende ++ Hansalinie A1 - Auto gerät ins Schleudern und verursacht Unfall ++

Rotenburg (ots)

Falsche Polizeibeamte melden sich am Wochenende

Bothel/Visselhövede. Mindestens drei Menschen aus Bothel und Visselhövede haben am Wochenende einen unerwarteten Anruf von falschen Polizeibeamten erhalten. Am Samstagabend meldete sich eine Frau mit Namen Maria Kaletzki und ihrer Dienstnummer bei einem 70-jährigen Visselhöveder. Die Polizistin sei von der Abteilung K und warne nach einem Raub in der Nachbarschaft des Angerufenen vor flüchtigen und bewaffneten Tätern. Dann wurde das Gespräch beendet. Am Sonntagabend gegen 20 Uhr klingelte das Telefon bei einem 74 Jahre alten Botheler. Diesmal meldete sich ein Mann, der sich als Herr Wolf vorstellte und von einer Gefahr durch Straftäter sprach. Zwei Stunden später erfolgte der nächste Anruf in Visselhövede - diesmal wieder durch eine Frau mit ähnlich lautendem Namen wie im ersten Fall. Inhaltlich ging es erneut um eine Warnung vor Einbrechern in der Nachbarschaft.

Hansalinie A1 - Auto gerät ins Schleudern und verursacht Unfall

Tiste/A1. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hansalinie A1 ist am Sonntagmorgen eine 27-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die junge Frau war gegen 7.30 Uhr mit ihrem Ford Fiesta in Richtung Bremen unterwegs, als sie aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der Kleinwagen schleuderte zunächst gegen die Mittelschutzplanke und von dort gegen den Volvo eines 44-Jährigen. Dabei zog sich die Unfallverursacherin leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere zehntausend Euro Schaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell