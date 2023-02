Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugen nach Unfallflucht gesucht ++ Riskante Fahrweise unter Drogeneinfluss ++ Schwerer Unfall auf der Autobahn ++

Rotenburg (ots)

Bargeld aus Wohnhaus gestohlen

Oerel. Bereits am Freitagnachmittag verschaffte sich eine bisher unbekannte Person in der Zeit von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr auf unbekannte Weise Zutritt zu einem Wohnhaus im Grünen Weg. Aus dem Inneren des Hauses wurde Bargeld in Höhe von über eintausend Euro entwendet.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Hipstedt. Am Freitagvormittag kam es auf dem Parkplatz des ALDI-Marktes in der Wesermünder Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit von 10:25 Uhr bis 10:40 Uhr wurde der Opel eines 72-jährigen Mannes an der Beifahrertür beschädigt. Die Spuren lassen vermuten, dass die Beschädigungen durch das Öffnen der Fahrertür eines rechts neben dem Opel geparkten weißen Kraftfahrzeuges verursacht wurden. Da der Opel direkt neben dem Eingangsbereich des Marktes abgestellt war, erhofft sich die Bremervörder Polizei unter der Telefonnummer 04761/9945-0 Hinweise aus der Bevölkerung.

Riskante Fahrweise unter Drogeneinfluss

Rotenburg. Am Samstagabend wurde die Rotenburger Polizei auf einen 25-Jährigen Mann aufmerksam, der die Bundesstraße 75 mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit befuhr und im Kreuzungsbereich des dortigen Gewerbegebiets riskant überholte. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle reagierte ein Drogenvortest positiv auf Cannabis, sodass der 25-Jährige eine Blutprobe abgeben musste.

Autoreifen illegal entsorgt

Visselhövede. In der Straße Auf Der Loge wurden in den vergangenen Tagen etwa 45 Autoreifen illegal entsorgt. Eine bislang unbekannte Person transportierte die Reifen in den Seitenraum eines Feldweges und legte diese dort ab.

Unter Drogeneinfluss gefahren

Sittensen. Eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei kontrollierte in der Nacht zu Sonntag den Opel eines 24-Jährigen, der die Scheeßeler Straße befuhr. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten Anzeichen für eine mögliche Berauschung fest. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

Schwerer Unfall auf der Autobahn

Kalbe/A1. Am Samstagnachmittag kam es auf der Hansalinie A1 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Mann war mit seinem Krad mit Beiwagen in Richtung Hamburg unterwegs, als er aufgrund eines geplatzten Reifens von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Der 62-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber dem Krankenhaus zugeführt.

