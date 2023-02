Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Hansalinie A1 - Große Kollision auf Schnee und Eis ++ Kleintransporter und Lkw-Gespann kollidieren bei Straßenglätte ++ 22-jährige Radfahrerin kollidiert mit stehendem Auto ++

Hansalinie A1 - Große Kollision auf Schnee und Eis

Elsdorf/A1. Bei plötzlich einsetzender Schnee- und Eisglätte ist es am Mittwochabend auf der Hansalinie A1 zwischen der Anschlussstelle Elsdorf und dem Autobahnparkplatz Hatzte zu einem Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen gekommen. Die jeweiligen Fahrzeugführer verloren gegen 19.40 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Hamburg alle die Kontrolle über ihre Fahrzeuge und kollidierten miteinander. Drei 28, 32 und 39 Jahre alte Autofahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zwei Kinder, die als Mitfahrer in einem Mercedes-Geländewagen unterwegs waren, blieben unverletzt. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf knapp 90.000 Euro. Für die Zeit der Bergungs- und Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Autobahn gesperrt.

Kleintransporter und Lkw-Gespann kollidieren bei Straßenglätte

Taaken/A1. Bei einem Verkehrsunfall auf der am Mittwochnachmittag zeitweise winterglatten Autobahn A1 sind gegen 16.30 Uhr zwei Menschen verletzt worden. Ein 46-jähriger Autofahrer hatte auf der Richtungsfahrbahn Bremen zwischen den Anschlussstellen Bockel und Stuckenborstel die Kontrolle über seinen VW Crafter verloren, war gegen die Mittelschutzplanke und von dort gegen ein auf dem Hauptfahrstreifen fahrendes Lkw-Anhänger-Gespann geschleudert worden. Der Mann im Kleintransporter und auch der 59-jährige Lkw-Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Den Unfallschaden beziffert die Polizei auf rund 30.000 Euro.

22-jährige Radfahrerin kollidiert mit stehendem Auto

Zeven. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich des Parkplatzes der Firma Rossmann in der Gartenstraße ist am Mittwochmittag eine 22-jährige Radfahrerin verletzt worden. Die Frau war gegen 12.30 Uhr in falscher Richtung auf dem Gehweg unterwegs, als sie mit dem in der Ausfahrt verkehrsbedingt stehenden VW Polo einer 21-Jährigen kollidierte. Die Radlerin kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen am Knie und am Rücken zu. Den Unfallschaden gibt die Polizei mit einigen hundert Euro an.

Planenschlitzer stehlen Kosmetika

Elsdorf/A1. Sechs Paletten mit Kosmetika haben unbekannten Täter in der Nacht zum Mittwoch an der Anschlussstelle Elsdorf aus dem Laderaum eines Sattelzuges gestohlen. Dazu schlitzten sie an mehreren Stellen die Plane des Sattelanhängers auf und luden die Beute vermutlich auf ein Transportfahrzeug um. Bei dem in der Nacht herrschenden Starkregen blieb der Diebstahl unentdeckt.

E-Scooter aus Scheune gestohlen

Nieder Ochtenhausen. Einen weißen E-Scooter des Herstellers Viro vom Typ XI 700 S haben unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag aus einer verschlossenen Scheune an der Mühlheimer Straße gestohlen. An dem Trendfahrzeug war das Versicherungskennzeichen 805SUK (grün) angebracht. Die Polizei spricht von einem Schaden von etwa zweihundert Euro. Hinweise bitte unter Telefon 04761/9945-0.

Tageswohnungseinbruch in der Berliner Straße

Scheeßel. Im Verlauf des Mittwochs sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Berliner Straße eingebrochen. Zwischen 7 Uhr und 19 Uhr hebelten sie das seitlich gelegene Fenster zum Wohnzimmer auf und kletterten in das Haus. Ob die Unbekannten bei der Suche nach Beute etwas gefunden haben, ist noch unklar. Durch eine Terrassentür machten sie sich aus dem Staub.

