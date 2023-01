Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Einbrecher klauen Starkstromkabel ++ Einbruch in die Grundschule ++ Einbruch in leerstehendes Wohnhaus ++ 46-jähriger Lkw-Fahrer nach Spiegelklatscher verletzt ++

Rotenburg (ots)

Einbrecher klauen Starkstromkabel

Everinghausen. In den zurückliegenden Tagen sind Unbekannte in einen leerstehenden Metallverarbeitungsbetrieb an der Liebigstraße eingebrochen. Dazu hebelten sie eine Seitentür auf. Aus dem Gebäude nahmen sie eine noch nicht bekannte Menge an Starkstromkabeln mit und verschwanden.

Einbruch in die Grundschule

Fintel. Durch ein aufgehebeltes Fenster sind Unbekannte im Verlauf des vergangenen Wochenendes in das Grundschulbüro der Friedrich-Freudenthal-Schule an der Straße Himberg eingedrungen. Dort gingen sie auf die Suche nach Beute. Ob sie etwas gefunden haben, ist noch unklar.

Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

Hassendorf. In der Nacht zum Montag sind unbekannte Täter in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus an der Schullandstraße eingebrochen. Durch ein aufgehebeltes Fenster auf der Rückseite hatten sie sich den Zutritt verschafft. In allen Räumen suchten die Unbekannten nach Beute. Was ihnen dabei in die Hände fiel, steht noch nicht fest.

46-jähriger Lkw-Fahrer nach Spiegelklatscher verletzt

Tarmstedt. Bei dem Spiegelkaltscher zwischen einem Lastwagen und einem entgegenkommenden Linienbus auf der Landesstraße 133 zwischen Grasberg und Tarmstedt ist am Montagmorgen ein 46-jähriger Kraftfahrer verletzt worden. Der 53-jährige Fahrer des Busses war gegen 7 Uhr in Richtung Tarmstedt unterwegs, als er über die Fahrbahnmitte gekommen sei. Durch die seitliche Kollision splitterte die Seitenscheibe des Lkw und verletzte dessen Fahrer leicht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf knapp dreitausend Euro.

