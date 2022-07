Moers (ots) - Das Verkehrskommissariat der Polizei in Moers sucht Zeugen, die den tödlichen Verkehrsunfall beobachtet haben, bei dem gestern gegen 14.50 Uhr ein 86-jähriger Mann gestorben ist. Pressemeldung Unfall: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/5273441 Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0. Kontakt für Medienvertreter: ...

