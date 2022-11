Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Lkr. Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten

Bad Dürrheim (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Autos ist es am Mittwochabend, gegen 18.00 Uhr auf der Scheffelstraße gekommen. Eine 32-jährige Hyundai Fahrerin fuhr mit ihrem Auto auf der Scheffelstraße in Richtung Schulstraße. Eine vor dem Hyundai fahrende 57-jährige Frau mit einem Opel bremste verkehrsbedingt, woraufhin die 32-Jährige in das Heck des Wagens fuhr. Durch den Aufprall schob sich der Opel auf einen davor bereits stehenden Renault Clio eines 24 Jahre jungen Mannes, der wiederum auf einen an der Einmündung auf Höhe des Gebäudes Nummer 4 haltenden Toyota eines 86-Jährigen geschoben wurde. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, es entstand lediglich ein Sachschaden von insgesamt 7.000 Euro.

