POL-KN: (Volkertshausen, Lkr. Konstanz) Unbekannte entwenden Ortsschild "Volkertshausen"

Denkingen, L433, K5907 (ots) - Ein Radfahrer ist bei einem Unfall am Donnerstagmorgen auf der Kreuzung der Landesstraße 433 und der Kreisstraße 5907 verletzt worden. Ein 56-jähriger Rennrad-Fahrer war auf der L 433 von Gosheim in Richtung Aldingen unterwegs. An der Kreuzung zur K 5907 stieß der vorfahrtsberechtigte Radler mit einem von rechts kommenden, nach links ...

mehr