Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, 20.10.22, gegen 16.25 Uhr, fuhren zwei Pkw nebeneinander, von der Bismarckstraße kommend, in den Kreuzungsbereich zur Gökerstraße ein, um weiter in die Knorrstraße zu fahren. Plötzlich soll von links ein Pkw ebenfalls in den Kreuzungsbereich eingefahren sein und schert vor einen der Pkw auf dessen Fahrspur ein. Die Fahrerin des Pkw weicht nach rechts auf die andere Fahrspur aus und es kommt zum Zusammenstoß mit dem neben ihr auf der Fahrspur fahrenden weiteren Pkw. Der Verursacher des Unfalls, es soll sich um einen grauen Kombi gehandelt haben, entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der Fahrzeugführer und Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizei unter 04421-9420 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell