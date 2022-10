POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel

Jever (ots) - Am 26.10.2022 in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 16:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Volksbank Jever am Schloßplatz zu einem Verkehrsunfall. Ein geparkter Pkw wurde dabei erheblich beschädigt und der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Jever Tel: 04461/92110 in Verbindung zu setzen. Rückfragen ...

