Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Lkr. Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfall fordert 9.000 Euro Schaden

Donaueschingen (ots)

Am Mittwoch gegen 16:15 Uhr ist es an der Kreuzung Heinrich-Hertz-Straße / August-Fischbach-Straße zu einer Kollision zwischen einem Sprinter und einem Auto gekommen. Der 36-jährige Fahrer eines Fiat Ducato-Sprinters war auf der August-Fischbach-Straße in Richtung Raiffeisenstraße unterwegs. An der Einmündung zur Heinrich-Hertz-Straße stieß der Fiat mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Hyundai eines 31-Jährigen zusammen, der aus der Heinrich-Hertz-Straße kommend nach links auf die August-Fischbach-Straße abbog. Beide Fahrer blieben unverletzt. Bei der Kollision entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 9.000 Euro.

