Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Polizei schnappt Jugendliche nach Einbruch in Apotheke ++ Junger Fahrer täuscht Wildunfall vor ++ Unbekannte versuchen Zigarettenautomaten aufzusprengen ++

Rotenburg (ots)

Polizei schnappt Jugendliche nach Einbruch in Apotheke

Sottrum. Die Rotenburger Polizei hat am frühen Samstagmorgen drei Jugendliche nach einem Einbruch in eine Apotheke an der Kirchstraße schnappen können. Die 14- und 15-Jährigen waren in der Nacht in das Geschäft eingedrungen, nachdem sie zuvor die Schiebetür gewaltsam geöffnet hatten. Als sie Bargeld aus der Kasse holten, wurden sie von einem Zeugen überrascht. Zu Fuß ergriffen die jungen Einbrecher die Flucht. Etwas später meldeten mehrere Zeugen über Notruf, dass Jugendliche zu Fuß auf dem Seitenstreifen der Hansalinie A1 in Richtung Bremen gehen würden. Eine Streifenbesatzung konnte sie kurz darauf aufgreifen. Die Beamten stellten schnell einen Zusammenhang zu dem Einbruch in die Sottrumer Apotheke her. Bei den Tatverdächtigen fand die Polizei reichlich Bargeld. Über das Jugendamt des Landkreises wurden die Jugendlichen an Verantwortliche übergeben.

Junger Fahrer täuscht Wildunfall vor

Bothel. Einen angeblichen Wildunfall hat ein 22-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Sonntag bei der Rotenburger Polizei gemeldet. Dem jungen Mann sei nach eigenen Angaben gegen 1 Uhr auf der Kreisstraße 209 zwischen der B 440 und Bothel unterwegs gewesen, als ihm plötzlich ein Wildtier vor seinen Opel gesprungen sei. Er habe das unfallbeschädigte Fahrzeug auf einem Parkplatz geparkt und sich dann bei der Polizei gemeldet. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, stand der 22-Jährige leicht unter Alkoholeinfluss. Er dürfte alkoholbedingt von der Fahrbahn abgekommen und im Seitenraum mit einem Baum kollidiert sein. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 3.500 Euro. Der 22-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

Unbekannte versuchen Zigarettenautomaten aufzusprengen

Waffensen. Am Freitagabend haben zwei noch unbekannte Täter versucht, im Ackerweg einen Zigarettenautomaten aufzusprengen. Gegen 20.40 Uhr brachten sie im Ausgabefach des Automaten etwas zur Explosion. Dadurch wurde das Gerät zwar beschädigt, Zigaretten oder Bargeld konnten die Unbekannten nicht erbeuten. Zeugen beobachten, wie die Täter mit einem Motorrad vom Tatort flüchteten. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa eintausend Euro.

Hunde springen Radfahrer an - 51-jähriger verletzt

Bremervörde-Elm. Durch zwei freilaufende Hunde ist es am Samstagmittag auf der Straße "Am Elmer Berg" zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer gekommen. Der 51-jährige Mann war dort gegen 13.15 Uhr unterwegs, als die beiden Hunde plötzlich in Höhe des Milchviehbetriebes auf ihn zugestürmt seien. Sie hätten ihn zunächst angebellt und verfolgt. Ein Hund sei den Radfahrer angesprungen und hätte ihm in den Oberschenkel gebissen. Der Mann kam zu Fall und zog sich weitere Verletzungen zu. Im Rettungswagen wurde der Radler in ein Krankenhaus gebracht.

Portemonnaie aus Auto geklaut

Zeven. In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte in der Straße Mückenburg ein Auto aufgebrochen. Sie warfen die Seitenscheibe eines grauen Audi Avant ein. Vermutlich hatten sie zuvor im Fahrzeuginneren eine brauen Ledergeldbörse der Marke Donbolso gesehen. Sie nahmen das Portemonnaie mit dem üblichen Inhalt mit und verschwanden unerkannt.

Wohnungseinbruch in der Hoffeldstraße

Rotenburg. In der Nacht zum Samstag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Hoffeldstraße eingebrochen. Durch den Garten gelangten sie auf der Rückseite zum Wohnzimmerfenster und hebelten es auf. In der Wohnung durchstöberten die Unbekannten die Räume nach Beute. Mit etwas Bargeld verließen sie anschließend den Tatort.

Einbruchsversuch in Bäckereifiliale

Sottrum. In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte in der Straße Lienworth versucht, in eine Bäckereifiliale einzudringen. Erfolglos bearbeiteten sie die Eingangstür des Geschäfts, sodass die gläserne Tür an mehreren Stellen zersprang. In die Filiale eingedrungen sind die Unbekannten nicht. Der Sachschaden, den sie dabei angerichtet haben, beläuft sich allerdings auf mindestens eintausend Euro.

Einbruch in Wohnhaus

Elsdorf. Unbekannte sind im Verlauf des Sonntags in ein Wohnhaus an der Straße "Am Thie" eingebrochen. Zwischen 15.30 Uhr und 20 Uhr hebelten sie auf der Rückseite des Gebäudes eine Terrassentür auf und drangen in die Wohnung ein. Dort suchten sie nach Beute. Ob sie etwas gefunden haben, steht noch nicht fest.

46-Jähriger bei Unfall auf der A1 schwer verletzt

Horstedt/A1. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hansalinie A1 ist am Sonntagvormittag 46-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 11 Uhr mit seinem VW Polo in Höhe Horstedt in Richtung Hamburg unterwegs, als er vermutlich aus Unachtsamkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Polo geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Mit Kopfverletzungen wurde der 46-Jährige im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund dreitausend Euro.

