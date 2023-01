Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Brennholzanbieter als Fake-Shop enttarnt ++ 59-jährige Fußgängerin angefahren ++ Bei Eisregen - Radfahrer stürzt und verletzt sich ++ Taschendiebe im Discounter ++

Rotenburg (ots)

Brennholzanbieter als Fake-Shop enttarnt

Bremervörde. Auf einen Fake-Shop ist ein 58-jähriger Mann aus dem Nordkreis in den vergangenen Wochen hereingefallen. Er hatte sich online zunächst versandkostenfrei eine Palette mit Brennholz für 516 Euro bestellt. Da der Zielort jedoch in einer Sackgasse liegt, wurden zusätzliche 233 Euro an Frachtkosten gefordert. Auch diese Summe zahlte der Mann auf ein litauisches Konto ein. Als weitere 304 Euro für Express und Zoll fällig wurden, schöpfte der 58-jährige Verdacht. Durch eine Recherche im Internet wurde der Anbieter als Betreiber einer betrügerischen Scheinfirma enttarnt. Der Geschädigte erstattete eine Strafanzeige.

59-jährige Fußgängerin angefahren

Rotenburg. Am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr ist eine 59-jährige Fußgängerin im Kreuzungsbereich Bergstraße/Am Sande von einem Auto angefahren und verletzt worden. Ein 24-Jähriger Autofahrer hatte die querende Frau beim Abbiegen offenbar übersehen. Bei der Kollision mit seinem VW Crafter erlitt die 59-Jährige Verletzungen am Knie und am Arm. Sie wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden.

Bei Eisregen - Radfahrer stürzt und verletzt sich

Rotenburg. Bei dem unerwarteten Eisregen am Donnerstagmorgen ist ein 66 Jahre alter Radfahrer in der Fuhrenstraße zu Fall gekommen. Der Mann war gegen 6.20 Uhr auf dem Geh- und Radweg in Richtung Soltauer Straße unterwegs, als er alleinbeteiligt auf der glatten Fahrbahn stürzte. Er zog sich dabei Verletzungen an seiner Schulter zu und musste im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht werden.

Taschendiebe im Discounter

Rotenburg. Eine 64-jährige Frau ist am Donnerstagvormittag in einem Discounter an der Brauerstraße Opfer von Taschendieben geworden. Während sie mit dem Einkauf beschäftigt war, hatte sie ihr Portemonnaie unbeaufsichtigt in ihrer unverschlossenen Handtasche im Einkaufswagen zurückgelassen. Das wiederum hatten die Täter vermutlich genau beobachtet. Sie nahmen die schwarze Geldbörse vom Hersteller Valentino mit Bargeld und dem üblichen Inhalt aus der Tasche und verschwanden unerkannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell