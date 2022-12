Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Eigentümer eines mutmaßlich gestohlenen E-Bikes gesucht

Bild-Infos

Download

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Nienburg sucht den Eigentümer eines E-Bikes, dass in der Nacht am 17.11.2022 an der Kopernikusstraße in Nienburg sichergestellt wurde (Bezug zu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/5373902). Das Rad des Herstellers Pegasus ist schwarz und verfügt über einen Bosch-Motor. Es konnte bislang nicht zugeordnet werden.

Der Eigentümer des E-Bikes wird gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Nienburg unter 05021/97780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell