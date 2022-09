Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Ladendetektiv nimmt 18-Jährigen nach Warendiebstahl vorläufig fest

Bad Segeberg (ots)

Am Freitagnachmittag (16.09.2022) ist es in der Flensburger Straße zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt gekommen.

Um 16:45 Uhr konnte der Beschuldigte in dem Markt vorläufig festgenommen werden, nachdem er mit einem Komplizen versucht hatte, Waren im Wert von über 1.000 Euro zu entwenden.

Der Beschuldigte wurde den Beamten des Polizeireviers Pinneberg übergeben und zunächst für weitere polizeiliche Maßnahmen dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Itzehoe wurde der Beschuldigte, der keinen Wohnsitz in Deutschland hat und für den mehrere Aufenthaltsermittlungen vorliegen, am 17.09.2022 einer Haftrichterin beim AG Itzehoe vorgeführt, die einen Haftbefehl erließ.

Der Heranwachsende wurde noch am selben Tag einer Jugendanstalt in Schleswig zugeführt und wird sich nun wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls verantworten müssen.

