POL-MK: Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022

Menden/Iserlohn/Kierspe (ots) - Die Polizei ermittelt nach dem Wochenende wegen mehrerer verbotener Kraftfahrzeugrennen. Am Samstag, kurz nach 21 Uhr, meldeten Zeugen der Polizei zwei Audi, die sich auf der Provinzialstraße in #Menden ein Rennen liefern würden. Sie überholten sich gegenseitig trotz Gegenverkehrs, was mehrmals zu gefährlichen Situationen führte. Das Tempolimit von 50 km/h schien die Fahrer auch nicht ...

