Ramberg (ots) - Heute, den 05.12.2022, 10.45 Uhr, steht ein unbewohntes Gebäude in Ramberg im Vollbrand. Die örtlichen Feuerwehren sind aktuell bei den Löscharbeiten zugange. Warum das Vereinsheim in der Kreuzwoogstraße in Brand geriet, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei ermittelt noch vor Ort. Die umliegende Bevölkerung wurde aufgefordert, vorsichtshalber die Fenster und Türen geschlossen zu halten. Bezüglich ...

mehr