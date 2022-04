Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Berauschte Pkw- und Elektrorollerfahrer

Zweibrücken (ots)

Am Dienstag, 20.04.2022, wurde gegen 11:30h in der Molitorstraße ein 23jähriger Pkw-Fahrer durch die Funkstreife einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle zeigte der junge Mann drogenspezifische Ausfallerscheinungen. Nachdem vor Ort ein Drogentest positiv verlaufen war, wurde der Autofahrer mit zur Dienststelle genommen, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Anzeige gefertigt. Am selben Abend, gegen 22:0h, wurde durch die Beamten in der Wassergasse ein 22jähriger, der mit seinem Elektroroller unterwegs war kontrolliert. Auch hier waren drogenbedingte Auffälligkeiten zu verzeichnen, was letztlich für den Rollerfahrer die gleichen Konsequenzen hatte wie für den Autofahrer am Vormittag. |pizw

