POL-ROW: ++ Nach gefährlichem Überholmanöver - Zevener Polizei sucht unbekannten Traktor-Fahrer ++

Wehldorf. Nach einem gefährlichen Überholmanöver, das sich bereits am Mittwoch vor zwei Wochen (13.01.23) auf der Bundesstraße 71 etwa in Höhe von Meyers Tanzpalast ereignet hat, sucht die Zevener Polizei nach einem noch unbekannten Fahrer eines Traktors. Eine 28-jährige Autofahrerin war gegen 17 Uhr mit ihrem blauen Skoda Oktavia von Brüttendorf in Richtung Wehldorf unterwegs. Vor einer Linkskurve am Wehldorfer Ortseingang kam ihr ein grüner Traktor - möglicherweise vom Hersteller Claas - entgegen. Trotz Gegenverkehr überholte ein 60-jähriger Kraftfahrer mit seinem Sattelzug die landwirtschaftliche Zugmaschine. Die Autofahrerin und auch der Fahrer des Traktors mussten scharf bremsen und jeweils nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen, um eine drohende Kollision zu verhindern. Der unbekannte Fahrer des Traktors, der in Richtung Brüttendorf weiterfuhr, wird als Zeuge gebeten, sich unter Telefon 04281/9306-0 bei der Zevener Polizei zu melden.

