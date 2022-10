POL-WND: Erneuter Räderdiebstahl

St. Wendel (ots) - Im Laufe des Sonntagnachmittags sind in St. Wendel auf dem Parkplatz an der Bahntrasse (Tholeyer Straße) die Kennzeichen eines PKW abmontiert und entwendet worden. Die Geschädigte parkte ihr Fahrzeug und bemerkte bei ihrer Rückkehr sowohl das vordere als auch das hintere Kennzeichen mit St. Wendeler Kreiskennung fehlten. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Sankt Wendel WND- ...

