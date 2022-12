Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag kam es gegen 07:00 Uhr in der Stuttgarter Straße in Herrenberg zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Radfahrerin und einem Sachschaden von rund 4.000 Euro. Ein 40-jähriger Fiat-Lenker befuhr die Stuttgarter Straße aus Richtung Herrenberg kommend und wollte in der Folge nach links auf einen Verbindungsweg zur Seestraße (Bundesstraße 14) abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich eine 29-jährige Radfahrerin, die ihm auf der Stuttgarter Straße entgegenfuhr. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß, wodurch die Frau auf die Fahrbahn stürzte. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrrad war nicht mehr fahrbereit.

