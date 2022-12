Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: 36-Jähriger wiederholt unter Alkoholeinfluss unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge konnte am Montag kurz nach 23.00 Uhr in der Hirschlander Straße in Ditzingen vermutlich eine Unfallflucht verhindern. Der Zeuge vernahm zunächst einen Knall und stellte im Anschluss fest, dass ein 36 Jahre alter Ford-Fahrer beim Abbiegen von der Dietrich-Bonhoeffer-Straße nach links in die Hirschlander Straße von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Bordstein geprallt war. Der Ford-Lenker war gerade im Begriff rückwärts zu fahren, um sich dem Anschein nach davon zu machen. Doch der Zeuge griff ein, öffnete die Fahrertür und sprach ihn an. Dies veranlasste den 36-Jährigen offensichtlich vor Ort zu bleiben. Nahezu gleichzeitig hatte der Zeuge die Polizei verständigt, so dass wenig später eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Ditzingen eintraf. Der Beamte und seine Kollegin nahmen sofort Alkoholgeruch wahr, worauf der Ford-Lenker einen Atemalkoholtest durchführen musste. Dieser verlief mit einem Ergebnis von über zwei Promille deutlich positiv, so dass eine Blutentnahme notwendig wurde. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der 36-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Dieser war nur etwa 24 Stunden zuvor, auch von Beamten des Polizeireviers Ditzingen, beschlagnahmt worden. Sie hatten den Mann ebenfalls in der Hirschlander Straße fahrend angetroffen und bei einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass er unter Alkoholeinwirkung stand. Da der Wert des Atemalkoholtests am Sonntagabend bei über einem Promille lag, hatte er sich also bereits 24 Stunden zuvor einer Blutentnahme unterziehen müssen. Während der polizeilichen Maßnahmen am Montag beleidigte der 36-Jährige den Zeugen zusätzlich. Da der Ford nun nicht mehr fahrbereit war, wurde er abgeschleppt. Der genaue Sachschaden steht noch nicht fest. Zu der Anzeige wegen Trunkenheitsfahrt von Sonntagabend kommen nun noch eine weitere wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Beleidigung hinzu.

