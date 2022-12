Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Malmsheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 18:30 Uhr auf der Kreisstraße 1013 bei Malmsheim ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 55-jähriger Mercedes-Lenker befuhr die K 1013 (Perouser Straße) von Perouse kommenden in Richtung Malmsheim. Kurz vor dem Kreisverkehr am Ortseingang Malmsheim kam ihm ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker im dortigen Kurvenbereich der Perouser Straße entgegen. Dieser soll in diesem Bereich auf die Gegenfahrbahn gekommen sein. Um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zu verhindern, wich der 55-Jährige nach rechts aus. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und sein Fahrzeug kollidierte mit der Leitplanke. Durch die Kollision entstand an dem Mercedes ein Sachschaden von rund 15.000 Euro, an der Leitplanke von rund 300 Euro. Der bislang unbekannte Fahrzeuglenker fuhr ohne Anzuhalten in Richtung Perouse davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können wenden sich unter Tel. 07152 605-0 an das Polizeirevier Leonberg.

