Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfall in der Neckarstraße führt zu Straßensperrung

Ludwigsburg (ots)

Drei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag gegen 16.30 Uhr in der Neckarstraße in Sindelfingen ereignete. Ein 46 Jahre alter Ford Focus-Fahrer wollte von einem Tankstellengelände auf Höhe der Würmstraße nach links in Richtung Mahdentalstraße abbiegen. Die Neckarstraße ist im dortigen Bereich für beide Fahrtrichtung zweispurig. Auf der rechten Spur in Fahrtrichtung Hanns-Martin-Schleyer-Straße befand sich ein Verkehrsteilnehmer, der dem 46-Jährigen das Abbiegen in die Neckarstraße ermöglichen wollte, und anhielt. Nachdem der 46-Jährige das auf dem rechten Fahrstreifen stehende Fahrzeug passiert hatte, stieß er mit dem Ford Mondeo eines 68 Jahre alten Mannes zusammen, der die linke Spur befuhr und den der 46-Jährige vermutlich übersehen hatte. Die beiden Männer sowie die 32 Jahre alte Beifahrerin im Mondeo erlitten leichte Verletzungen. Der 46-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Ford waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die Neckarstraße im Bereich der Unfallstelle bis gegen 18.15 Uhr gesperrt werden.

