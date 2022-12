POL-LB: Böblingen: 44-Jähriger am Bahnhof von Unbekanntem geschlagen

Ludwigsburg (ots) - Am Montag kam es zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Sindelfingen zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein schwarzer Porsche Cayenne S vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt wurde. Der Pkw war am rechten Fahrbahnrand im Bereich zwischen der Altinger Straße und der Neckarstraße geparkt und wies linksseitige Beschädigungen am Außenspiegel sowie am vorderen Kotflügel auf. ...

