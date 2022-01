Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Arbeitsreicher Samstag durch Sturmtief Nadia

Kiel (ots)

Seit den Mittagsstunden des 29.1 wurden in der IRLS Mitte insgesamt 387 sturmbedingte Einsätze gezählt, auf die Landeshauptstadt Kiel entfielen davon 83, Kreis Rendsburg Eckernförde 156 und den Kreis Plön 148. Es war eine große Anzahl an Feuerwehrkräften der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehren im Einsatz. Es handelte sich zumeist um umgefallene Bäume, heruntergefallene Dachziegel oder Ähnliches. Personenschäden und größere Einsatzstellen waren nicht zu verzeichnen. Die Einsätze und die Zahl der Notrufe nahm über Nacht leicht ab, wenngleich die Windgeschwindigkeiten unverändert hoch blieben. Es ist damit zu rechnen, dass aufgrund der Dunkelheit noch nicht alle Einsatzstellen gemeldet wurden, daher geht die Feuerwehr für die nächsten Stunden davon aus, dass es weiterhin zu sturmbedingten Einsätzen kommen wird. Für die Abarbeitung der Einsätze ist die Integrierte Regionalleitstelle Mitte personell verstärkt worden. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten sich in den nächsten Stunden mit besonderer Vorsicht im Freien zu bewegen.

