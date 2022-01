Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Brennt Wohnwagen im Kleingartengelände

Kiel (ots)

In der Nacht auf den 24.01.2022 wurde in Kiel der Feuerwehr um 02:50 Uhr ein Feuer im Kleingartengelände, Kiel Elmschenhagen Nord gemeldet. Der Löschzug der Ostfeuerwache, ein HLF der Hauptfeuerwache sowie die Freiwillige Feuerwehr Elmschenhagen wurden zur Brandbekämpfung alarmiert. Nach kurzer Erkundung entdeckten die Einsatzkräfte Höhe Tauernweg, im Kleingartengelände einen in Brand geratenen Wohnwagen. Die Flammen schlugen mehrere Meter in die Höhe und der ca. 12m lange Wagen stand im Vollbrand. Es wurde umgehend die Brandbekämpfung mit einem C-Strahlrohr eingeleitet und parallel dazu eine Wasserversorgung über eine Strecke von ca. 300m aufgebaut. Die Flammen waren zügig abgelöscht und eine Ausbreitung des Feuers auf vorhandene Gasflaschen konnte verhindert werden. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte vor Ort und konnten um 04.25 Uhr "Feuer aus" melden.

