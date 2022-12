Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zeugen nach Unfallflucht in der Heinkelstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 14:30 Uhr kam es in der Heinkelstraße in Böblingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 70-jährige Mercedes-Lenkerin befuhr den linken Fahrstreifen der Heinkelstraße in Fahrtrichtung Flugfeld. Ein bislang unbekannter Fahrer eines gelben Kleinwagens mit Böblinger Kennzeichen (BB-) soll auf der Fahrspur rechts neben ihr gefahren und ohne ersichtlichen Grund zweimal auf ihren Fahrstreifen gekommen sein. Hierbei sei es jeweils zum Kontakt zwischen den beiden Pkw gekommen. Der Unfallverursacher habe der Mercedes-Fahrerin lediglich zugewinkt und sei dann in Richtung Flugfeld-Allee weitergefahren. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden an der rechten Fahrzeugseite von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht Zeugen, die Hinweise zum Vorfall und insbesondere zum Unfallverursacher geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell